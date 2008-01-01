Ребят помогите написать сочинение "Черты характера"О своём лучшем друге...

Гость: Гость:

Мой лучший друг учится в моей школе его завут Витя.Он очень дружелюбный потому что хорошо относится к людям.Витя был смелым и ловким,старался выбраться из люблй ситуации.Он понимал что надо уважать не только себя и свои интересы но ещё интересы других людей.