Сколько будет стоить конфеты после 12%-го повышения цен если раньше они стоили 6 грн.

Математика
Сколько будет стоить конфеты после 12%-го повышения цен если раньше они стоили 6 грн.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)6 грн* 0.12= 0.72---Это насколько увеличилась цена 2)6 грн+ 0.72 грн= 6.72 грн--- ОТВЕТ
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