Помогите решить задачу. У Толика 600 банок а у Маши в 250 раз больше, у Пете в 947 раз б??льше чем у Маши сколько банок у Пете если ему ещё подарил Толик 270 банок.

Математика
Помогите решить задачу. У Толика 600 банок а у Маши в 250 раз больше, у Пете в 947 раз б??льше чем у Маши сколько банок у Пете если ему ещё подарил Толик 270 банок.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
600*250=150000 у Маши 150000*947=142050000+270=142050270
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