Помогите решить задачу. У Толика 600 банок а у Маши в 250 раз больше, у Пете в 947 раз б??льше чем у Маши сколько банок у Пете если ему ещё подарил Толик 270 банок.

Математика

Помогите решить задачу. У Толика 600 банок а у Маши в 250 раз больше, у Пете в 947 раз б??льше чем у Маши сколько банок у Пете если ему ещё подарил Толик 270 банок.

Автор: Гость