В каких случаях современной жизни можно использовать выражение"Троянский конь"??? Помогите пожалуйста,кровь из носа,как надо!!!

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В каких случаях современной жизни можно использовать выражение"Троянский конь"??? Помогите пожалуйста,кровь из носа,как надо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так говорят когда кто-то подставляет причем так неожиданно, что ты этого и не ожидаешь вроде хороший друг и все такое, а потом в сложной ситуации он оказывается подлецом вот и троянский конь
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