Даю 29 Баллов Очень срочно!!! Подбери к каждой форме глагола подходящие имена суще??твительные. шумел,шумела,шумело,шумели;стоял,стояла,стояло,стояли;убежал,убежала,убежало,убежали;отвечал,отвечала,отвечало,отвечали
Русский язык
Даю 29 Баллов Очень срочно!!! Подбери к каждой форме глагола подходящие имена суще??твительные. шумел,шумела,шумело,шумели;стоял,стояла,стояло,стояли;убежал,убежала,убежало,убежали;отвечал,отвечала,отвечало,отвечали
Ответ(ы):
Гость:
Шуметь. стоять. убежать. отвечать
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