Sin(2x+п/8)-1/2=0 Помогите, пожалуйста.
Алгебра
Sin(2x+п/8)-1/2=0 Помогите, пожалуйста.
Ответ(ы):
Гость:
Sin(2x-π/8)-1/2=0 sin(2x-π/8)=1/2 2x-π/8=(-1)^k*arcsin1/2+πk,k∈Z 2x-π/8=(-1)^k*π/6+πk,k∈Z 2x=(-1)^k*π/6+π/8+πk,k∈Z x=(-1)^k*π/12+π/16+πK/2,k∈Z
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