Расходы на одну из статей городского бюджета составляют 9,5%. Выразите эту часть бю??жета десятичной дробью.

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Расходы на одну из статей городского бюджета составляют 9,5%. Выразите эту часть бю??жета десятичной дробью.

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