Помоги пожалуйста!!!Литературный пример. Как музыка влияет на нравственное и умст??енное воспитание человека?
Литература
Помоги пожалуйста!!!Литературный пример. Как музыка влияет на нравственное и умст??енное воспитание человека?
Ответ(ы):
Гость:
Например в "гранатовом браслете" у куприна Господин Желтков очень любил Бетховена и то, что он слушал такую красивую, тонкую музыку, помогла ему стать настоящим человеком, он мог по-настоящему любить,был чистым и открытым, человеком редкой души
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