Помогите пожалуйста!! Хотя бы несколько решите !
Алгебра
Помогите пожалуйста!! Хотя бы несколько решите !
Ответ(ы):
Гость:
Xy-xz=x(y-z) Mn-nk=n(m-k) 3a-3b=3(a-b) 5xy-5xz=5x(y-z) 2dc-10d=d(2c-10)Xy-xz=x(y-z) Mn-nk=n(m-k) 3a-3b=3(a-b) 5xy-5xz=5x(y-z) 2dc-10d=d(2c-10)
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