Чему равна масса спирта,если при его конденсации при температуре 78 градусов цельсия выделилось количество теплоты 1200 кДж?

Физика

Чему равна масса спирта,если при его конденсации при температуре 78 градусов цельсия выделилось количество теплоты 1200 кДж?

Автор: Гость