Помогите с заданием , звуко-буквенный анализ слава берёза . Б (б) е (?) р (р) ё (?) з (з) а (а)
Русский язык
Помогите с заданием , звуко-буквенный анализ слава берёза . Б (б) е (?) р (р) ё (?) з (з) а (а)
Ответ(ы):
Гость:
Ё-й,о е-и я так думаю ,но не уверена
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