На соломинку длинной 10 см нанизаны 12 ягод земляники .покажи с помощью чертежа что ??айдутся 2 ягодки расстояние между которыми меньше чем 1 см

Математика

На соломинку длинной 10 см нанизаны 12 ягод земляники .покажи с помощью чертежа что ??айдутся 2 ягодки расстояние между которыми меньше чем 1 см

Автор: Гость