Выкопали 60 кг. моркови.Затем 15 кг.высыпали в мешок,а остальную морковь-в ящики по 9 ??г.Сколько ящиков понадобилось.
Математика
Выкопали 60 кг. моркови.Затем 15 кг.высыпали в мешок,а остальную морковь-в ящики по 9 ??г.Сколько ящиков понадобилось.
Ответ(ы):
Гость:
60-15=45 45:9=5 yawikov,ponodobilas
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