Выкопали 60 кг. моркови.Затем 15 кг.высыпали в мешок,а остальную морковь-в ящики по 9 ??г.Сколько ящиков понадобилось.

Математика
Выкопали 60 кг. моркови.Затем 15 кг.высыпали в мешок,а остальную морковь-в ящики по 9 ??г.Сколько ящиков понадобилось.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
60-15=45 45:9=5 yawikov,ponodobilas
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Что такое индустриализация
Ответить
Русский язык
Отметьте предложения с ошибками в склонении числительных.
Ответить
Русский язык
Русский язык 5 клас Рудяков составить предложение горят глаза, у него кислое выражение лица, стальной характер, разбить надежды, лес рук
Ответить
Русский язык
Все гласные буквы обазначающие твердость согласных звуков
Ответить
Математика
1.Сумма трёх чисел 476508.2.Сумма первого и второго чисел258310,сумма второго и третьего ??исел 370500. Найди каждое слагаемое.
Ответить