1.Сумма трёх чисел 476508.2.Сумма первого и второго чисел258310,сумма второго и третьего ??исел 370500. Найди каждое слагаемое.
Математика
1.Сумма трёх чисел 476508.2.Сумма первого и второго чисел258310,сумма второго и третьего ??исел 370500. Найди каждое слагаемое.
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