Какова окраска тела, размеры, форма у гидры

Биология
Какова окраска тела, размеры, форма у гидры
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Она прозрачная с зеленоватым оттенком, микроскопична, начало как у кувшина, а к макушке как звезда.
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