Помогите с переводом! Переведите следующие предложения, используя Participle I и Participle II: 1. Бережно положив собранные цветы на стол, моя сестра пошла за вазой. 2. Собрав в лесу много грибов, мы решили приготовить их ...

Английский язык

Помогите с переводом! Переведите следующие предложения, используя Participle I и Participle II: 1. Бережно положив собранные цветы на стол, моя сестра пошла за вазой. 2. Собрав в лесу много грибов, мы решили приготовить их на обед. 3. Написав новую картину, художник решил немного отдохнуть. 4. Покрашенные моим братом, эти двери выглядят гораздо лучше. 5. Шутя, наш коллега рассказал нам, что его опять похвалил начальник. 6. Так как начальник опять его похвалил, наш коллега решил, что он может давать нам советы. 7. Поглаженные мамой, мои брюки выглядели как новые. 8. Гладя рубашки, моя сестра тихим голосом пела.

Автор: Гость