Помогите с переводом! Переведите следующие предложения, используя Participle I и Participle II: 1. Бережно положив собранные цветы на стол, моя сестра пошла за вазой. 2. Собрав в лесу много грибов, мы решили приготовить их ...
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Помогите с переводом! Переведите следующие предложения, используя Participle I и Participle II: 1. Бережно положив собранные цветы на стол, моя сестра пошла за вазой. 2. Собрав в лесу много грибов, мы решили приготовить их на обед. 3. Написав новую картину, художник решил немного отдохнуть. 4. Покрашенные моим братом, эти двери выглядят гораздо лучше. 5. Шутя, наш коллега рассказал нам, что его опять похвалил начальник. 6. Так как начальник опять его похвалил, наш коллега решил, что он может давать нам советы. 7. Поглаженные мамой, мои брюки выглядели как новые. 8. Гладя рубашки, моя сестра тихим голосом пела.
Ответ(ы):
Гость:
1. Carefully putting collected flowers on the table, my sister went for a vase. 2. Gathering in the forest a lot of mushrooms, we decided to cook them for dinner. 3. Writing a new picture, the artist decided to relax a bit. 4. Painted my brother, these doors look much better. 5. Joking, our colleague told us that he was again praised the chief. 6. Since the chief praised him again, our colleague has decided that he can give us advice. 7. stroked my mother, my pants look like new. 8. ironed shirt, my sister sang in a low voice.
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