Які закінчення мають прикметники у називному відмінку однини і множини
Українська мова
Які закінчення мають прикметники у називному відмінку однини і множини
Ответ(ы):
Гость:
У називному відмінку однини прикметники мають різні закінчення залежно від роду: ий, ій, їй - якщо чоловічий рід (наприклад червоний, синій, безкраїй) а,я - у жіночому роді (червона, синя), е,є - у середньому роді (червоне, синє) У називному множини - і,ї (червоні, безкраї)
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