Які закінчення мають прикметники у називному відмінку однини і множини

Гость: Гость:

У називному відмінку однини прикметники мають різні закінчення залежно від роду: ий, ій, їй - якщо чоловічий рід (наприклад червоний, синій, безкраїй) а,я - у жіночому роді (червона, синя), е,є - у середньому роді (червоне, синє) У називному множини - і,ї (червоні, безкраї)