Помогите к данным глаголами придумайте и запишите словосочетания существительного с именем прилагательным мужского рода. Вывесить(что?)... . Вскопать (что?)... . Любить(что?)... . Рассказать(что?) ... .

Математика

Помогите к данным глаголами придумайте и запишите словосочетания существительного с именем прилагательным мужского рода. Вывесить(что?)... . Вскопать (что?)... . Любить(что?)... . Рассказать(что?) ... .

Автор: Гость