Задайте задание по математике 3 класс
Математика
Задайте задание по математике 3 класс
Ответ(ы):
Гость:
У Маши было 3конфеты.Подошёл Павлик и дал ей ещё 17Конфет.Потом маша в 4 тарелки разложила все конфеты.Сколько конфет на каждой тарелке?
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