Помогите пожалуйста К чему привела политика самоизоляции Кивая?Выпишут правильные ответы: а)способствовала развитию хозяйства; б)спросил способствовала развитию национальной культуры; г)препятствовала развитию торговли; ...

История
Помогите пожалуйста К чему привела политика самоизоляции Кивая?Выпишут правильные ответы: а)способствовала развитию хозяйства; б)спросил способствовала развитию национальной культуры; г)препятствовала развитию торговли; д)сохраняла государственную самостоятельность Кивая.
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Ответ(ы):
Гость:
 В рассказе Л. Воронковой повествуется о девочке Танюше, которая вместе с подружкой Алёнкой ходила зимой на речку, хотя бабушка запретила ей туда ходить. Девочка не послушалась, но бабушка всё равно об этом узнала. Следы от какой обуви выдали девочку?
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