Анализ стихотворения старуха тургенева

Гость: Гость:

Мысль о трагическом одиночестве и беспомощности перед лицом смерти раскрывается в стихотворениях «Старуха» , «Конец света» , «Собака» , «Морское плавание» , «Соперник» . Обратившись непосредственно к анализу названных произведений, легко проследить эволюцию проблемы и наполнение ее новыми нюансами. Мысль о человеческом ничтожестве становится сквозным мотивом в цикле и в каждой лирико-философской миниатюре разрабатывается с дополнительными оттенками. «Старуха» в одноименном фрагменте олицетворяет судьбу и ведет человека только к могиле. Неотвратимость смерти —удел человека. Извечный ужас человека перед смертью приобретает в этом стихотворении совершенно пессимистический характер. Смерть становится единственной реальностью для индивида, взятого вне общественных связей, вне его социальности. Человек, выступающий здесь как биологическое существо, соотносит себя со вселенским миром. Перед его лицом он чувствует себя ничтожным и случайным. Трагическое олицетворение смерти, ее неизбежности уступает место пессимистическому толкованию .