Помогите решить под вторым номером
Алгебра
Помогите решить под вторым номером
Ответ(ы):
Гость:
X = 5 1) 6/5-2 = 2 2) 2 + (5/5) = 3
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