Кыстагы енбек ангеме
Қазақ тiлi
Кыстагы енбек ангеме
Ответ(ы):
Гость:
Балалар бір сәт өзімізді – сыртта, таза ауада тұрғандай елестетейік. - Айнала қандай? - Қар қандай? - Ал мұз ше? - Ауа қандай? - Терезелерде не бар? Қыс қандай болады? (қарлы, боранды, аязды)
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