Расположите, пожалуйста, числа: 0,082; 0,103; 0,49 - в порядке убывания.
Математика
Расположите, пожалуйста, числа: 0,082; 0,103; 0,49 - в порядке убывания.
Ответ(ы):
Гость:
0,49; 0,103; 0,082 - в порядке убывания
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