Правописание слова кочька

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Правописание слова кочька
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Автор: Гость
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Гость:
Кочь-ка ударение пвдает на о
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