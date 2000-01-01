337 Заренее огромное спасибо!

Русский язык
337 Заренее огромное спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Соломенная шляпа, соловьиное пение, берестные поделки, стеклянная посуда, тополиный пух, шерстяное платье, комариный писк , деревянные фигурки, бессонная ночь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
У вас есть монолог мечтательница джорджи
Ответить
Алгебра
Решить систему систему х^3-y^3=7 и х-у=1 решить систему х^2-y^2=3 и x^2-xy=2
Ответить
Химия
В крепко заваренный свежий чай в стакане опустите кусочек лимона или несколько кристаллов лимоном кислоты . что наблюдаете
Ответить
Алгебра
15 баллов. Умоляю, решите пожалуйста.
Ответить
Математика
Брат и сестра разделили плитку шоколада в отношении,равном отношению их возрасто??. Брату в 10 сестре 15 лет. Какую часть плитки получил брат? каку...
Ответить
Математика
Моток проволоки длиной 84м разрезал на два каска так что один из них получился в 5 р??з длиннее чем другой Найди длину каждого куска
Ответить
Литература
Отзыв о книге спящая красавица
Ответить
Математика
Продолжи ряд чисел 24,96,12,48,6,24,3, Продолжи ряд чисел 1,3,4,7,11,18,
Ответить
Обществознание
Какие одно коренные слово каникулы?
Ответить
География
Помогите пожалуйста Какая температура воздуха на вершине 2000 км если возле поднож??я на высоте 900 м температура +22?????
Ответить