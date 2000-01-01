Решить систему систему х^3-y^3=7 и х-у=1 решить систему х^2-y^2=3 и x^2-xy=2
Алгебра
Решить систему систему х^3-y^3=7 и х-у=1 решить систему х^2-y^2=3 и x^2-xy=2
Ответ(ы):
Гость:
1) Решим систему способом подстановок, то есть, выразим из второго уравнения y: y=x²-2/x; 2) Затем подставим правую часть равенства в выражение №1 вместо y: x²-(x²-2/x)²=3 3)Возведем выражение за скобками в квадрат: x²-(x^4-4x²+4/x²)=3 4)Приведем к общему знаменателю и вычтем: x^4-x^4+4x²-4=3x² 4x²-3x²=4 x²=4 x=+-2 Ответ: -2;2.
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