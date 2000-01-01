Моток проволоки длиной 84м разрезал на два каска так что один из них получился в 5 р??з длиннее чем другой Найди длину каждого куска
Математика
Моток проволоки длиной 84м разрезал на два каска так что один из них получился в 5 р??з длиннее чем другой Найди длину каждого куска
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х метров - длина короткого куска, так как длинный кусок в 5 раз длиннее, то его длину 5х. х + 5х = 84 6х = 84 х = 84 : 6 х = 14 (м) длина короткого куска. 14 · 5 = 70 (м) длина длинного куска. Ответ: длина короткого куска 14 метров, длина длинного куска 70 метров. Darknight (Sunny Storm)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Обществознание
География
Помогите пожалуйста Какая температура воздуха на вершине 2000 км если возле поднож??я на высоте 900 м температура +22?????
Физика
В начальный момент времени в замкнутом сосуде содержатся пары спирта. График температуры содержимого сосуда от времени представлен на рисунке. Пр...
Алгебра
Русский язык
Русский язык
Покажите на 2-3 примерах что окончание,суффикс и приставка действительно яляются значимыми частями слова