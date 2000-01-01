Моток проволоки длиной 84м разрезал на два каска так что один из них получился в 5 р??з длиннее чем другой Найди длину каждого куска

Математика

Моток проволоки длиной 84м разрезал на два каска так что один из них получился в 5 р??з длиннее чем другой Найди длину каждого куска

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