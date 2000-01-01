Моток проволоки длиной 84м разрезал на два каска так что один из них получился в 5 р??з длиннее чем другой Найди длину каждого куска

Математика
Моток проволоки длиной 84м разрезал на два каска так что один из них получился в 5 р??з длиннее чем другой Найди длину каждого куска
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть  х метров - длина короткого куска, так как длинный кусок в 5 раз длиннее, то его длину 5х. х + 5х = 84 6х = 84 х = 84 : 6 х = 14 (м) длина короткого куска. 14 · 5 = 70 (м) длина длинного куска. Ответ: длина короткого куска 14 метров, длина длинного куска 70 метров. Darknight (Sunny Storm)
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