Какие одно коренные слово каникулы?

Обществознание
Какие одно коренные слово каникулы?
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Автор: Гость
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Гость:
Однокоренное слово к слову КАНИКУЛЫ , будет Каникулярный
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