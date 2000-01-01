Какие одно коренные слово каникулы?
Обществознание
Какие одно коренные слово каникулы?
Ответ(ы):
Гость:
Однокоренное слово к слову КАНИКУЛЫ , будет Каникулярный
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