В начальный момент времени в замкнутом сосуде содержатся пары спирта. График температуры содержимого сосуда от времени представлен на рисунке. Процесс конденсации спирта соответствует участок графика.

Физика

В начальный момент времени в замкнутом сосуде содержатся пары спирта. График температуры содержимого сосуда от времени представлен на рисунке. Процесс конденсации спирта соответствует участок графика.

Автор: Гость