В начальный момент времени в замкнутом сосуде содержатся пары спирта. График температуры содержимого сосуда от времени представлен на рисунке. Процесс конденсации спирта соответствует участок графика.

Физика
В начальный момент времени в замкнутом сосуде содержатся пары спирта. График температуры содержимого сосуда от времени представлен на рисунке. Процесс конденсации спирта соответствует участок графика.
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