Периметр квадрата равен 28 см. Чему будет равна площадь квадрата, если его сторну у??линить на 2 см???

Математика

Периметр квадрата равен 28 см. Чему будет равна площадь квадрата, если его сторну у??линить на 2 см???

Автор: Гость