У вас есть монолог мечтательница джорджи

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Море, пляж, солнце… И это при том, что на улице дождливая и хмурая осенняя погода. Для Мечтательницы возможно всё! Она создала свой мир, и теперь живёт лишь в нём, потому что ей надоела обыденность, в которой желания никогда не исполняются, а найти своего принца – почти невозможно. Поэтому она спряталась в мире, где нет ничего невозможного, позабыв о настоящей реальности. Многие говорили Мечтательнице, что нельзя вечно жить фантазией, но ей плевать! Это её жизнь, и она будет делать с ней всё, что хочет! И пусть мечты растают, оставив после себя лишь обрывки эмоций и недопитый чай, но находиться в забвении, не зная катастроф и войн, происходящих в мире, лучше, чем переживать за то, чего исправить уже нельзя. Мечтательница никогда и не думала, что нет большего счастья, чем радоваться жизни, или проводить вот такие дождливые осенние вечера в тёплой компании самых близких друзей, весело болтая обо всём на свете. Да, пусть иногда случаются ужасные вещи, которые мы не в силах исправить, но всё это пройдёт, и снова можно будет радоваться каждому дню, не думая о грядущем и не вспоминая прошлое…