2 предложения с категорией состояния

Русский язык
2 предложения с категорией состояния
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Гость:
Что-то мне сегодня плохо. Моя зверушка заболела.
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