Помогите пожалуйста написать Мини Сочинение Если бы на Земле не было Атмосферы.Срочно надо..
География
Помогите пожалуйста написать Мини Сочинение Если бы на Земле не было Атмосферы.Срочно надо..
Ответ(ы):
Гость:
Если бы на нашей Земле не было атмосферы то нам бы нечем было бы дышать.Атмосфера удерживает воздух которым мы дышим.
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