Раскрась слона из Надиной мечты.Игрушечного слона она увидела серым, а живого???ПО??ОГИТЕ P L I S !!!!!!!!!!
Литература
Раскрась слона из Надиной мечты.Игрушечного слона она увидела серым, а живого???ПО??ОГИТЕ P L I S !!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Он тоже серый,морщинистый
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