Продолжи песню в лесу родилась ёлочка поднею
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Продолжи песню в лесу родилась ёлочка поднею
Ответ(ы):
Гость:
Динамит ещё одна минуточка и ёлочка сгорит
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