Перечислите глобальные проблемы планеты Земля. Предложите своё решение данных проблем.

Гость: Гость:

Плохая экология. Перенаселение. Войны. Нежелание людей изменится(т.е они просто не хотят ничего делать для, того чтобы иметь гарантию что через лет 10-15 по нашей вине не случится катастрофы, которая сотрет человечество с лица земли)