Перечислите глобальные проблемы планеты Земля. Предложите своё решение данных проблем.

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Перечислите глобальные проблемы планеты Земля. Предложите своё решение данных проблем.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Плохая экология. Перенаселение. Войны. Нежелание людей изменится(т.е  они просто не хотят ничего делать для, того чтобы иметь гарантию что через лет 10-15  по нашей вине не случится катастрофы, которая сотрет человечество с лица земли)
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