Перечислите глобальные проблемы планеты Земля. Предложите своё решение данных проблем.
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Перечислите глобальные проблемы планеты Земля. Предложите своё решение данных проблем.
Ответ(ы):
Гость:
Плохая экология. Перенаселение. Войны. Нежелание людей изменится(т.е они просто не хотят ничего делать для, того чтобы иметь гарантию что через лет 10-15 по нашей вине не случится катастрофы, которая сотрет человечество с лица земли)
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Раскрась слона из Надиной мечты.Игрушечного слона она увидела серым, а живого???ПО??ОГИТЕ P L I S !!!!!!!!!!
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