У мамы было 12 м ситца,из него она сшила 2 сарафана,расходуя по 3 м на каждый,сколько ??етров осталось у мамы

Математика

У мамы было 12 м ситца,из него она сшила 2 сарафана,расходуя по 3 м на каждый,сколько ??етров осталось у мамы

Автор: Гость