У мамы было 12 м ситца,из него она сшила 2 сарафана,расходуя по 3 м на каждый,сколько ??етров осталось у мамы
Математика
У мамы было 12 м ситца,из него она сшила 2 сарафана,расходуя по 3 м на каждый,сколько ??етров осталось у мамы
Ответ(ы):
Гость:
1)Сколько метров ситца она потратила на сарафаны?2х3=6 (метров)2)Сколько метров ситца осталось?12-6=6(метров)Ответ: 6 метров
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