Ребят , пожалуйста ну кто-нибудь помогите, 3 раз пишу все игнорят кому не трудно)

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Ребят , пожалуйста ну кто-нибудь помогите, 3 раз пишу все игнорят кому не трудно)

Автор: Гость