Какое наименьшее количество яблок нужно взять из корзины с красными и зелеными яблоками, чтобы среди них оказалось хотя бы 3 яблока одного цвета?

Математика

Какое наименьшее количество яблок нужно взять из корзины с красными и зелеными яблоками, чтобы среди них оказалось хотя бы 3 яблока одного цвета?

Автор: Гость