Нужно число 2525 разделить на простые множители

Математика
Нужно число 2525 разделить на простые множители
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2525 = 2 единицы тысяч 5 сот 2 десятка 5 единиц:)
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