При каком значении x верна пропорции x+1/3=1/5:0.1
Математика
При каком значении x верна пропорции x+1/3=1/5:0.1
Ответ(ы):
Гость:
x+1/3=1/3*(10/2) x+1/3=10/6 x=10/6-1/3=(10-2)/6=8/6=4/3=1 1/3
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