Чем атмосфера отличается от трапосферы
География
Чем атмосфера отличается от трапосферы
Ответ(ы):
Гость:
Тропосфера - где мы живём, нижние слои атмосферы. Стратосфера - высшие слои атмосферы. Разреженный воздух, вакуум. человек не может жить в стратосфере без скафандра
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