Яркие пахучие цветки появились в процессе эволюции как приспособление к 1) запа??анию питательных веществ 2) распространению семян 3) опылению насекомыми 4) интенсивному фотосинтезу

Биология

Яркие пахучие цветки появились в процессе эволюции как приспособление к 1) запа??анию питательных веществ 2) распространению семян 3) опылению насекомыми 4) интенсивному фотосинтезу

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