A) 2a^2 + 2ab = ? б) a + a^2 = ?
Алгебра
A) 2a^2 + 2ab = ? б) a + a^2 = ?
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Яркие пахучие цветки появились в процессе эволюции как приспособление к 1) запа??анию питательных веществ 2) распространению семян 3) о...
Русский язык
Английский язык
Помогите с переводом! Переведите следующие предложения, используя Participle I и Participle II: 1. Бережно положив собранные цветы на стол, м...
Математика
Отец и сын могут вместе покрасить забор за 6 часов. За сколько часов отец может сам покрасить забор, если сыну для этого надо 24 часа? Зарание спас...