Помогите с заданием. Найди правило по которому составлен каждый ряд чисел и запиш?? еще 4 числа в каждом ряду: 10, 8, 11, 9, 12, 10, 13, ... , ... , ... , ... . и ещё 3, 6, 10, 13, 17, ... , ... , ... , ... . Мне нужно узнать ч...

Математика

Помогите с заданием. Найди правило по которому составлен каждый ряд чисел и запиш?? еще 4 числа в каждом ряду: 10, 8, 11, 9, 12, 10, 13, ... , ... , ... , ... . и ещё 3, 6, 10, 13, 17, ... , ... , ... , ... . Мне нужно узнать что нужно написать

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