Помогите с заданием. Найди правило по которому составлен каждый ряд чисел и запиш?? еще 4 числа в каждом ряду: 10, 8, 11, 9, 12, 10, 13, ... , ... , ... , ... . и ещё 3, 6, 10, 13, 17, ... , ... , ... , ... . Мне нужно узнать ч...
Математика
Помогите с заданием. Найди правило по которому составлен каждый ряд чисел и запиш?? еще 4 числа в каждом ряду: 10, 8, 11, 9, 12, 10, 13, ... , ... , ... , ... . и ещё 3, 6, 10, 13, 17, ... , ... , ... , ... . Мне нужно узнать что нужно написать
Ответ(ы):
Гость:
11,14,12,15. 20,24,27,31.
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