Хочу поступть на экономический какие предметы сдавать?

Обществознание
Хочу поступть на экономический какие предметы сдавать?
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Математика ,обществознание ,русский
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