Напишите сочинение-рассуждение на тему: "Солнце спрятано в каждом! Надо лишь вовремя вспыхнуть, Не боясь, что окажется мало Вселенского в сердце огня".

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Напишите сочинение-рассуждение на тему: "Солнце спрятано в каждом! Надо лишь вовремя вспыхнуть, Не боясь, что окажется мало Вселенского в сердце огня".

Автор: Гость