Порция пельменей в кафе Пумпушечка состоит из 18 пельменей.Иван Гурманов съедает за обедом 20/9 порции.Сколько пельменей съедает за обедом Иван?на сколько пельменей больше одной порции он съедает?

Математика

Порция пельменей в кафе Пумпушечка состоит из 18 пельменей.Иван Гурманов съедает за обедом 20/9 порции.Сколько пельменей съедает за обедом Иван?на сколько пельменей больше одной порции он съедает?

Автор: Гость