Порция пельменей в кафе Пумпушечка состоит из 18 пельменей.Иван Гурманов съедает за обедом 20/9 порции.Сколько пельменей съедает за обедом Иван?на сколько пельменей больше одной порции он съедает?
Математика
Порция пельменей в кафе Пумпушечка состоит из 18 пельменей.Иван Гурманов съедает за обедом 20/9 порции.Сколько пельменей съедает за обедом Иван?на сколько пельменей больше одной порции он съедает?
Ответ(ы):
Гость:
18:9*20=40 (п.) - съедает Иван. 40-18=22 (п.) Ответ: 40 пельменей; на 22 пельменя больше.
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