В каких словах нет окончания? 1) крот, прут, весло, мышь 2) зеркало, метро, кофе, сир??нь 3) какаду, такси, пальто, какао
Русский язык
В каких словах нет окончания? 1) крот, прут, весло, мышь 2) зеркало, метро, кофе, сир??нь 3) какаду, такси, пальто, какао
Ответ(ы):
Гость:
Номер 3 (какаду, такси, пальто, какао).
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